Endonezya'daki deprem anı kamerada

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda dün 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. Yetkililer hayatını kaybedenlerin çoğunun enkaz altında kalarak can verdiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi. Dün sabah meydana gelen depremden bu yana, 130'dan fazla artçı meydana geldi. Depremden hemen sonra yayınlanan tsunami uyarısı bir kaç saat sonra kaldırıldı. Endonezya Afet Zararlarını Azaltma Ajansı sözcüsü, Lombok'un Mataram şehrinde birçok binanın etkilendiğini, binaların çoğunun zayıf inşaat malzemeleriyle inşa edilmiş olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta Lombok'ta meydana gelen depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti.