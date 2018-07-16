Endonezya'da katliam! 292 timsah öldürüldü

Yetkililerin Reuters'a verdiği bilgiye göre, timsah katliamını tetikleyen olayda, 48 yaşındaki bir köylünün hayvanlarına ot toplamak için timsah çiftliğine girdi ve ardından da timsah saldırısında öldü.

Ardından köylüler, timsah çiftliğini basıp 292 timsahı katletti. Köylülerden Enoas Barmala, timsahların öldürülmesini savunurken, "Bence bizim yaptığımız gayet doğruydu. Bu hayvanların köye bu kadar yakın bir yerde tutulması yanlış" dedi.

DURDURMAYA ÇALIŞTIK

Aimas Karakolu Başkomiseri, Emiy Fenetyruma ise olayların aniden alevlendiğini anlatırken, "Biz durdurmaya çalıştık ama geldiğimizde olan olmuştu" açıklamasını yaptı.

Yeni Gine timsahlarının beslendiği çiftliğin, timsahları koruma amacıyla 2013 yılında ruhsat aldığı ifade ediliyor. Ruhat verilirken timsahların köylüleri rahatsız etmemesi şartının konduğu belirtiliyor.