Endonezya'da düşen yolcu uçağıyla ilgili flaş gelişme! Kaç yolcusu vardı?..

Endonezya’da, içinde 181 yolcu ile 7 mürettebat bulunan ve kalkıştan 13 dakika sonra denize çakıyan yolcu uçağının enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Endonezya'da düşen yolcu uçağıyla ilgili flaş gelişme! Kaç yolcusu vardı?..

Endonezya’da, içinde 181 yolcu ile 7 mürettebatıyla kalkışından kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Yetkililer, yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiğini belirtti. Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi, başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen 188 kişinin olduğu yolcu uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı. İşte uçağın enkazından ilk fotoğraflar...

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Endonezya'da düşen yolcu uçağıyla ilgili flaş gelişme! Kaç yolcusu vardı?..

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Syaugi, yolcuların akıbetine ilişkin ise bilgi vermedi.

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Endonezya'da düşen yolcu uçağıyla ilgili flaş gelişme! Kaç yolcusu vardı?..

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da 181 yolcu arasında 2 bebek ve bir çocuk bulunduğunu, mürettebatın ise ikisi pilot 7 kişiden oluştuğunu bildirdi.

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Endonezya'da düşen yolcu uçağıyla ilgili flaş gelişme! Kaç yolcusu vardı?..

Öte yandan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçağının, şirketin bünyesine son kattığı yeni uçaklardan biri olduğunu aktardı.

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