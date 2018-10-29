Endonezya'da düşen yolcu uçağıyla ilgili flaş gelişme! Kaç yolcusu vardı?..

Endonezya’da, içinde 181 yolcu ile 7 mürettebatıyla kalkışından kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Yetkililer, yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiğini belirtti. Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi, başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen 188 kişinin olduğu yolcu uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı. İşte uçağın enkazından ilk fotoğraflar...