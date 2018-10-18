Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Batı Açe bölgesinin 30 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Depremde, şu ana kadar hasar, can kaybı veya yaralı olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, tsunami alarmı da verilmedi.

Bu arada, Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 2 bin 91'e yükseldiği bildirilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.