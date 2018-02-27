En zor veda! Tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı

Oyuncu Yeliz Şar, dün solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden babası Yalçın Şar'ı son yolculuğuna uğurladı. Ayakta durmakta zorlanan Yeliz Şar, babasının tabutuna sarılıp hüngür hüngür ağladı.

En zor veda! Tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı

İki ünlü oyuncu Tolga Güleç ile Yeliz Şar kısa bir süre önce boşandı. Tolga Güleç ile Yeliz Şar'ın mutlulukları 5 yıl sürdü. 2012 yılında evlenen Tolga Güleç ve Yeliz Şar Kartal Adliyesi’nde görülen davayla evliliklerini resmi olarak bitirdi. Çift geçtiğimiz ağustos ayında evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Boşanma haberini alan hayranları, ünlü çifti mesaj yağmuruna tuttu. Hatırlanacağı gibi Tolga Güleç Star TV ekranlarında yayınlanan ''Fazilet hanımın Kızları'' adlı dizide rol alıyor.

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En zor veda! Tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı

Yeliz Şar’a, eski eşi Tolga Güleç hakkındaki sorulara daha önce verdiği yanıtta, "Bir sıkıntı yok, ayrılsak da beraberiz. Hala birlikte yaşıyoruz ve yeni yıla Londa’ya gidiyoruz. Boşanma öncesi planlanmıştı. Ayrıca annem çok üzülüyor ayrıldığımıza" sözlerini kullanmıştı. Yeliz Şar'ın annesi ise "Tolga’yı çok severim. Torun istiyordum" sözleriyle şaşırtmıştı.

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En zor veda! Tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı

Öte yandan Yeliz Şar, dün solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden babası Yalçın Şar'ı son yolculuğuna uğurladı. Şakirin Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde ünlü oyuncu ayakta durmakta zorlandı. Zaman zaman babasının tabutuna sarılan Şar, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncuyu boşandığı eşi Tolga Güleç teselli etmeye çalıştı. Yalçın Şar'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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En zor veda! Tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı

İşte cenaze töreninden kareler...

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