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En yakın arkadaşının kızına cinsel istismar!

En yakın arkadaşının kızına cinsel istismar!

Yine bir çocuğa cinsel istismar olayı daha ve yine istismar en yakınlarından geldi! Kayseri'de 37 yaşındaki bir adam, yakın arkadaşının kızına cinsel istismarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 13:15 - Güncelleme: 28-01-2019 13:15

Dava, Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada 37 yaşındaki tutuksuz sanık, mağdur kızın şikayetçi annesi, babası ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.13 yaşındaki mağdur kız  ise pedagog ile birlikte Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nden duruşmada hazır bulundu.

Olay şöyle başladı. İddiaya göre, 3 sene önce mağdurun babasının evinde sanık ile mağdurun babası oyun konsolu ile oyun oynuyordu. O dönem 10 yaşında olan kızı, babasının olmadığı bir sırada kucağına alıp istismarda bulundu.




ÇOCUĞU İKİNCİ KEZ İSTİSMAR ETTİ

İddiaya göre 2. bir istismarda 2018 yılında oldu. 2018 Eylül ayında ailece piknik yaptıkları sırada, sanık o dönem 12 yaşına giren mağdur kızı kimsenin olmadığı sırada yine istismar etti.  Savcı, Sanığın ‘ben senin amcanım, babana bunları söyleme’ dediği, mağdur kızın daha fazla dayanamayarak annesine anlatmasının ardından olayın ortaya çıktığını anlattı. Tutuksuz sanık hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Şuan 13 yaşında olan mağdur kızın pedagog eşliğinde ifadesi alınırken, anne  ile babası da sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.  Tutuksuz sanık ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Arkadaşım ev arıyordu, ben de bodrum katta buldum, karısı da beğenmedi, araları bozuldu, benim aralarını bozduğumu düşünüp bana husumet besledi. Kesinlikle mağdura karşı o eylemleri işlemedim” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanığa ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hiçbir indirim maddesi uygulanmadı. Sanık kelepçe takılarak duruşma salonundan götürülürken, arkadaşına dönerek, "Yapmadım kardeşim" dedi.

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