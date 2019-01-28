En yakın arkadaşının kızına cinsel istismar!

Dava, Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada 37 yaşındaki tutuksuz sanık, mağdur kızın şikayetçi annesi, babası ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.13 yaşındaki mağdur kız ise pedagog ile birlikte Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nden duruşmada hazır bulundu.



Olay şöyle başladı. İddiaya göre, 3 sene önce mağdurun babasının evinde sanık ile mağdurun babası oyun konsolu ile oyun oynuyordu. O dönem 10 yaşında olan kızı, babasının olmadığı bir sırada kucağına alıp istismarda bulundu.







ÇOCUĞU İKİNCİ KEZ İSTİSMAR ETTİ



İddiaya göre 2. bir istismarda 2018 yılında oldu. 2018 Eylül ayında ailece piknik yaptıkları sırada, sanık o dönem 12 yaşına giren mağdur kızı kimsenin olmadığı sırada yine istismar etti. Savcı, Sanığın ‘ben senin amcanım, babana bunları söyleme’ dediği, mağdur kızın daha fazla dayanamayarak annesine anlatmasının ardından olayın ortaya çıktığını anlattı. Tutuksuz sanık hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Şuan 13 yaşında olan mağdur kızın pedagog eşliğinde ifadesi alınırken, anne ile babası da sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Tutuksuz sanık ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Arkadaşım ev arıyordu, ben de bodrum katta buldum, karısı da beğenmedi, araları bozuldu, benim aralarını bozduğumu düşünüp bana husumet besledi. Kesinlikle mağdura karşı o eylemleri işlemedim” dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanığa ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hiçbir indirim maddesi uygulanmadı. Sanık kelepçe takılarak duruşma salonundan götürülürken, arkadaşına dönerek, "Yapmadım kardeşim" dedi.