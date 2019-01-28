En uzun bacaklı manken Tuğçe Aral'ın 'popo' paylaşımı olay oldu

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olmasından dolayı bacaklarını sigortalatan manken Tuğçe Aral, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu.

2012 yılında katıldığı güzellik yarışması ile adını duyuran, bu yarışma sayesinde Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeni olarak tanınan Tuğçe Aral, aynı zamanda sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla biliniyor. Önceki gün ise hem küvet pozunu hem de makyajsız fotoğrafını paylaşan Aral, takipçilerinden yine büyük beğeni toplamayı başardı. Twitter

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1991 doğumlu olan Aral, paylaştığı bu fotoğrafla kısa süre içinde 20 bin beğeni aldı. Tuğçe Aral'ın yoruma kapalı olarak paylaştığı bu fotoğrafın altına yaptığı açıklama ise "Makyaj yok, popo var" oldu. Twitter

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Peki sosyal medyada oldukça konuşulan ve 300 binden fazla takipçisi olan Tuğçe Aral kimdir? İlkokul, orta okul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Aral, Çemberlitaş Kız Lisesi Yabancı Dil bölümünün ardından Kocaeli Üniversitesinde lisans eğitimine devam etti. Twitter

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