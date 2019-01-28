En uzun bacaklı manken Tuğçe Aral'ın 'popo' paylaşımı olay oldu

2012 yılında katıldığı güzellik yarışması ile adını duyuran, bu yarışma sayesinde Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeni olarak tanınan Tuğçe Aral, aynı zamanda sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla biliniyor. Önceki gün ise hem küvet pozunu hem de makyajsız fotoğrafını paylaşan Aral, takipçilerinden yine büyük beğeni toplamayı başardı.
1991 doğumlu olan Aral, paylaştığı bu fotoğrafla kısa süre içinde 20 bin beğeni aldı. Tuğçe Aral'ın yoruma kapalı olarak paylaştığı bu fotoğrafın altına yaptığı açıklama ise "Makyaj yok, popo var" oldu.
Çeşitli kurumlarda stajyer İngilizce öğretmenliği yaparak hem iş hayatına hem de öğrenim hayatına katkı sağladı. Üniversite eğitiminin ardından bir süre daha İstanbul’da İngilizce öğretmenliği yapamaya devam etti.
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