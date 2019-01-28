En uzun bacaklı manken Tuğçe Aral'ın 'popo' paylaşımı olay oldu

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olmasından dolayı bacaklarını sigortalatan manken Tuğçe Aral, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu.

En uzun bacaklı manken Tuğçe Aral'ın 'popo' paylaşımı olay oldu

2012 yılında katıldığı güzellik yarışması ile adını duyuran, bu yarışma sayesinde Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeni olarak tanınan Tuğçe Aral, aynı zamanda sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla biliniyor. Önceki gün ise hem küvet pozunu hem de makyajsız fotoğrafını paylaşan Aral, takipçilerinden yine büyük beğeni toplamayı başardı.

114
En uzun bacaklı manken Tuğçe Aral'ın 'popo' paylaşımı olay oldu

1991 doğumlu olan Aral, paylaştığı bu fotoğrafla kısa süre içinde 20 bin beğeni aldı. Tuğçe Aral'ın yoruma kapalı olarak paylaştığı bu fotoğrafın altına yaptığı açıklama ise "Makyaj yok, popo var" oldu.

214
En uzun bacaklı manken Tuğçe Aral'ın 'popo' paylaşımı olay oldu

Peki sosyal medyada oldukça konuşulan ve 300 binden fazla takipçisi olan Tuğçe Aral kimdir? İlkokul, orta okul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Aral, Çemberlitaş Kız Lisesi Yabancı Dil bölümünün ardından Kocaeli Üniversitesinde lisans eğitimine devam etti.

314
En uzun bacaklı manken Tuğçe Aral'ın 'popo' paylaşımı olay oldu

Çeşitli kurumlarda stajyer İngilizce öğretmenliği yaparak hem iş hayatına hem de öğrenim hayatına katkı sağladı. Üniversite eğitiminin ardından bir süre daha İstanbul’da İngilizce öğretmenliği yapamaya devam etti.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro