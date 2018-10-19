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En trend 5 iç çamaşır modası

En trend 5 iç çamaşır modası

İç çamaşır trendlerini biliyor musunuz? İç çamaşırın da trendi olur mu demeyin! elmaelma.com'un haberinde sezonun en trend 5 iç çamaşırı akımı ve detayları var.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 00:30 - Güncelleme: 19-10-2018 00:30

Biz kadınlar kendimize özen göstermeyi severiz. Dış giyimimize saatler harcar kendimizi en güzel şekilde göstermek isteriz. Peki ya iç giyim? İç giyiminizede dış giyiminiz kadar özen gösteriyor musunuz? Son yılların en trend 5 iç çamaşır modası elmaelma.com'un haberinde. Hem özen iç çamaşırına özen gösterenler hem de gösterme niyetinde olanlar için...

Dövme baskılı üstler: Tüm renk ciltlerde aynı seksi sonucu veren dövme baskılı üstler hayal dünyamızı harekete geçiren güzel parçalardan oluşuyor. Ten üzerinde çizilmiş gibi duran bu iç çamaşırı modelleri, kadın vücudunu adeta bir dantel gibi işlenebilir bir objeye dönüştürüyor. Hala denemediyseniz, bir takım mutlaka edinin.

Transparan altlar: Size oyuncaklı sürprizler de sunan bu transparan modeller özellikle son dönemde iç çamaşırı dünyasını domine etmiş durumda. Ten üzerindeki duruşu, seksi görüntüsü ve yokmuş hissi bırakan rahatlığının bu domine etme durumda payı büyük. Diğer bir neden ise naif bir seksapele ışık hızında ulaşabilmek olsa gerek.

Bodysuitler: Tek parça giyinmenin rahatlığının yanında inanılmaz seksi bir görüntü de sağlayan bodysuit’ler son yılların yükselen trendleri arasında. Farklı bir görüntü elde etmek isteyen tüm kadınlar bu bodysuit’lere yönelmiş durumda. Tabii bunu fark eden markalar da bu modelleri başköşeye koyup farklı stiller sunmaya başladı. Kısaca ortam şenlendi.

Harness vücut kemerleri: Son dönemde özellikle yeniliklerden eksik kalmak istemeyen kadınların tercihi haline gelen harness’lar fantezi dünyasını genişletmek için ideal. Birbirinden iddialı vücut kemerlerini sıcak yatak odası gecelerinde ya da bir askılı bluzun üstünde cesurca kullanabilirsiniz.

Kadife: Kadife birkaç sezondur hayatımızın her yerine sızmayı başardı. O parlak günlerine geri dönen kadifenin iç çamaşırına yansıması ise kaçınılmazdı. Romantik bir görüntüden yumuşacık bir dokunuşa, bir iç çamaşırından beklenecek her şeyi bize veren kadife iç çamaşırları en göz alıcı trendler arasında. Özellikle kombinezonlar yıkılıyor.

Kaynak: elmaelma.com

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