En son yerel seçim anketi! Şişli'nin nabzı kiminle atıyor?

Yaklaşık 3 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılan veriler özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde, bölgedeki seçmen tercihinin dayandığı noktaları ortaya çıkarması bakımından çok çarpıcı.
Hazırlanan ankette Türkiye’nin şuan ki gündemini oluşturan maddelerde yer alırken kendisini Atatürkçü olarak tanımlayanların oranı dikkat çekti. Ayrıca Sarıgül'e oy vermek isteyenlerin oranı da hatırı sayılır düzeyde. İşte Şişli'deki seçmenin aklındaki isimler ve nedenlerine ilişkin o analizler.
Araştırmaya Katılan Halkın Haftada Bir de Olsa Okuduğu Gazeteye İlişkin Dağılım: Araştırmaya katılan halkın haftada bir de olsa okuduğu gazeteye ilişkin dağılım incelendiğinde % 17,83’ü Sözcü Gazetesi okuduğunu ifade ederken % 11,42’si Posta Gazetesi ve % 16,90’ı Hürriyet Gazetesi okuduğunu ifade etmektedir.
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