En son yerel seçim anketi! Şişli'nin nabzı kiminle atıyor?

Gezici Araştırma Şirketi tarafından, Şişli İlçe genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere yapılan siyasi araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

Yaklaşık 3 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılan veriler özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde, bölgedeki seçmen tercihinin dayandığı noktaları ortaya çıkarması bakımından çok çarpıcı. Twitter

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Hazırlanan ankette Türkiye’nin şuan ki gündemini oluşturan maddelerde yer alırken kendisini Atatürkçü olarak tanımlayanların oranı dikkat çekti. Ayrıca Sarıgül'e oy vermek isteyenlerin oranı da hatırı sayılır düzeyde. İşte Şişli'deki seçmenin aklındaki isimler ve nedenlerine ilişkin o analizler. Twitter

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