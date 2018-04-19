En son seçim anketi Erdoğan'ın oy oranını Mahir Ünal açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, en son seçim anketini canlı yayında paylaştı. AK Parti Genel Merkezi'nde erken seçime ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ünal, "En son yapılan anketi biliyorsunuz paylaştık. En son yapılan ankette cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu." dedi.

Uyum yasalarının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyleyen Ünal, sürecin başladığını açıkladı.

BÜYÜK MİTİNGLERİMİZ OLACAK

Ünal, kampanya sürecinin ne şekilde işleyeceğine ilişkin soruya, "Mayıs ayının 15'i gibi kampanya süreci başlar. Sayın Başbakanın ve Cumhurbaşkanının katıldığı büyük mitinglerimiz olacak." yanıtını verdi.

ERKEN SEÇİM GİBİ BİR NİYETİMİZ OLSAYDI KONGRELERİMİZİ BUNA GÖRE PLANLARDIK

Erken seçim ve kongrelere ilişkin konuşan Ünal, "Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık. Gençlik Kolları, Kadın Kolları Kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ AÇIKLAMASI: İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceğiyle ilgili soruya Ünal, şu ifadeleri kullandı: "Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın."

"AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız" diyen Ünal konuşmasına şöyle devam etti:

YEREL İNTERNET TEMELLİ SEÇİM KAMPANYASI YÜRÜTECEĞİZ

"AK Parti kampanyalar konusunda tam anlamıyla bir ustadır. Ciddi bir hafızamı güçlü reflekslerimiz var. Müziklerimiz de büyük oranda hazır. Güçlü bir sloganımız, görsellerimiz, müziklerimizi filmlerimiz. Hepsi zaten dediğim gibi AK Parti’nin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği süreçler. Bu seçimlerin bir farkı olacak. Yerinden, yerel internet temelli bir seçim kampanyası yürüteceğiz. İnternet ve sosyal iletişim kanallarını çok güçlü kullanacağı bir seçim kampanyası olacağını daha önce de söylemiştik."

Seçimlere yönelik anketlere değinen Ünal, "En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu." dedi.

TUHAF MASAL KAHRAMANI GİBİLER

Muhalafet partilerinin cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili değerlendirme yapan Ünal, "Ana muhalefet partisi daha cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Tuhaf masal kahramanı gibiler." diye konuştu

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