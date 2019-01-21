En son çıplak videosunu paylaşmıştı! Serdar Ortaç'tan haber alınamıyor

MS hastalığı ile mücadele eden ve yanında sürekli kullanması gereken ilaçları zorunlu olarak bulunduran Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün konser için gittiği Gürcistan'da, ilaçları yüzünden havaalanında uzun süre bekletilince isyan etmişti. Çıplak bir şekilde arandığını belirten ve hala Gürcistan'da olduğu bilinen Ortaç, bugün sosyal medya hesabındaki her şeyi tamamen sildi.
Paylaştığı videonun ardından yaptığı bir paylaşımla havaalanından ayrılıp sahneye çıktığını duyuran Serdar Ortaç hala Gürcistan'da bulunuyor. Ortaç'ın konserin ardından Türkiye'ye neden hala dönmediği merak konusu olurken, Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silmesi tehdit edildiği yönünde iddiaları gündeme getirdi.
Ortaç havaalanında çıplak halde yaptığı paylaşımla şu açıklamalarda bulunmuştu: " Gürcistan'a geliyorsanız, beni seviyorsanız, eğer bir parça seviyorsanız adım atmayın buraya" notunu düştü. Kısa bir süre sonra görüntüleri silen Ortaç, ardından şu sözlerle takipçilerine dert yandı;
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