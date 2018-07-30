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En son Bakan Varank inceledi: Yerli insansız kara araçları geliyor

En son Bakan Varank inceledi: Yerli insansız kara araçları geliyor

Gebze'deki teknoloji geliştirme merkezinde İnsansız Kara Aracı (İKA) projesi üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da geçen hafta son halini yakından incelediği aracın dakikada 4000 mermi atabildiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 11:19 - Güncelleme: 30-07-2018 11:19

GEBZE'deki Teknopark'ta tasarımı ve yazılımı bir Türk firması tarafından geliştirilen ve Alkar adı verilen savunma amaçlı İnsansız Kara Aracı'nın (İKA) İnsansız Hava Aracı (İHA) gibi görevler ifa edebileceği ifade edildi. 

MESKUN MAHAL OPERASYONLARI İÇİN... Habertürk'ün haberine göre, meskûn mahallerde yürütülen operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan otonom bir araç olan Alkar'ın yazılımı sivil amaçlarla modifiye edilerek sürücüsüz yerli araçların geliştirilmesinde de rahatlıkla kullanılabilir durumda olduğu ifade ediliyor.

PERNOLENİ TEHLİKEYE ATMADAN... Her türlü arazi koşulunda sürücüsüz olarak yol alabilen Alkar; görsel, işitsel ve durumsal veri aktarımı yapabildiği gibi özel yazılımı sayesinde birkaç personelin tehlikeye atılarak yapabileceği işleri de üstlenebiliyor.

BOMBA İMHA ROBOT KOLU VE KESKİN NİŞANCI BELİRLEME... Aracın modüler yapısı, görev yuvasına farklı tip kalibre silah ve sistemlerin montajına imkan veriyor. Bunlar ihtiyaca göre bir bomba imha robot kolu, keskin nişancı tespit sistemi, 7.62 mm çapında entegre M134 silah, 40mm bomba atar veya yazılım tabanlı RFEYP köreltme/karıştırma sistemi olabiliyor.

SİVİL KULLANIM AMAÇLI DA GELİŞTİRİLEBİLİR 

Alkar'da kullandıkları yazılımın askeri ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlandığını söyleyen Alpera Savunma Sistemleri ve Alpera Motors Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Özbarlı asıl çalışma alanlarını "Şehirlerinde ulaşımın parçası olacak farklı sivil kullanım amaçlı modellerin geliştirilerek mevcut sistemlere entegre edilmesi, yeni nesil araçların tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması konularında özgün ve yerli çözümler" ifadeleriyle açıklıyor.

Özbarlı sivil ulaşım alternatiflerini ana çalışma alanı olarak belirlediklerini bu amaçla elde edilen tüm bilgi birikiminin hafif ve otonom kara araçları grubundaki tüm savunma sistemlerine uygulanabilir olduğunu gibi Türkiye'nin yerli binek araç projesinde de kullanılabilir olduğunu ve o projenin bir parçası olmak istediklerini söylüyor.

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