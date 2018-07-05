En sevilen Marvel filmleri listesi

Sinema ve dizi veri tabanı IMDb’de seyirciler en sevdikleri Marvel filmlerini oyladı. İşte seyircilere göre Marvel’ın Sinematik Evreni’ne ait en iyi süper kahraman filmleri... 19. The Incredible Hulk (2008)
Puan 6.8
Sinema ve dizi veri tabanı IMDb’de seyirciler en sevdikleri Marvel filmlerini oyladı. İşte seyircilere göre Marvel’ın Sinematik Evreni’ne ait en iyi süper kahraman filmleri... 18. Captain America: The First Avenger (2011)
Puan 6.9
Sinema ve dizi veri tabanı IMDb’de seyirciler en sevdikleri Marvel filmlerini oyladı. İşte seyircilere göre Marvel’ın Sinematik Evreni’ne ait en iyi süper kahraman filmleri... 17. Thor: The Dark World (2013)
Puan 7
Sinema ve dizi veri tabanı IMDb’de seyirciler en sevdikleri Marvel filmlerini oyladı. İşte seyircilere göre Marvel’ın Sinematik Evreni’ne ait en iyi süper kahraman filmleri... 16. Iron Man (2010)
Puan 7
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