En küçük telefon geri döndü! İşte fiyatı...

Bir dönem küçülme trendine giren telefonlar akıllandıkça boyutları da hızla büyümeye başladı. 5 inçten büyük amiral gemilerinin hakim olduğu piyasaya bu mantaliteye karşı çıkan 'Light Phone' geri döndü.

En küçük telefon geri döndü! İşte fiyatı...

Bir dönem küçülme trendine giren telefonlar akıllandıkça boyutları da hızla büyümeye başladı. 5 inçten büyük amiral gemilerinin hakim olduğu piyasaya bu mantaliteye karşı çıkan 'Light Phone' geri döndü. İlk olarak 2015 yılında Kickstarter'da görünen kredi kartı boyutundaki 'Light Phone'un yeni versiyonu göründü.

119
En küçük telefon geri döndü! İşte fiyatı...

Cihazın öne çıkan özelikleri ise şöyle: Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan telefonun ağırlığı 80 gram. 500 mAh batarya LightOS işletim sistemi Light Phone 2 ile arama yapabiliyor, SMS gönderebiliyor ve alarm kurabiliyorsunuz. Cihaz üzerinden bir önceki versiyonda olduğu gibi internet hizmeti verilmiyor.

219
En küçük telefon geri döndü! İşte fiyatı...

Başka bir deyişle Light Phone 2 tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi sosyal medyaya giremiyor, internete bağlanamıyor.

319
En küçük telefon geri döndü! İşte fiyatı...

419
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