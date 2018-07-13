En kritik isimlerdendi! Gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında Oktar Babuna da vardı. Babuna emniyetteki işlemlerinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Babuna ilk kez görüntülendi.

