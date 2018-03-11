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En kritik davaların hakimiydi! O hakimin sonu feci oldu...

En kritik davaların hakimiydi! O hakimin sonu feci oldu...

Türkiye'nin en önemli davalarına bakan eski Ankara 1 Nolu DGM'nin başkanlığını yapan Orhan Karadeniz, Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti... O hakim hangi ünlü davalarda karar vermişti?..

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 07:26 - Güncelleme: 11-03-2018 07:31

TÜRKİYE'nin önemli davalarına bakan, "kapatılan Ankara 1 No'lu DGM"nin Başkanlığını da yapan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74), Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Mustafa B. tedavisi tamamlandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

METRELERCE SAVRULDU: Kaza, saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesinde meydana geledi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz’e, Mustafa B.nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı.

KURTARILAMADI: Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu ciddi olan Karadeniz gece yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI: Motosiklet sürücüsü Mustafa B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Boztepe, polis tarafından gözaltına alındı.

ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI: 2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas olayları davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikast girişimi, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi’ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), "Fethullah Gülen davası" , Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesine saldırı davalarına bakmıştı.

Orhan Karadeniz, emekli olduktan sonra adliyeden böyle uğurlanmıştı...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Cevat 11 Mart 2018 10:37 Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun

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