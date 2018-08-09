En hesaplı kurbanlık fiyatları 2018 - Carrefour - Migros - A101 kurbanlık dana hissesi

2018 yılı kurbanlık fiyatları danada 5 bin liradan Koyun ve keçide 750 liradan başlıyor. Carrefour kurbanlık kesimi de yaparken Migros, A101 ve BİM kemiksiz büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları paketle teslim ediyor. Kızılay ile diyanetin yurt içi ve yurt dışı kurbanlık fiyatı da farklı.

En hesaplı kurbanlık fiyatları 2018 - Carrefour - Migros - A101 kurbanlık dana hissesi

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar bu yılki kurbanlık fiyatlarını resmi olarak duyurdu. 2018 yılında kurbanlıklar el yakacak. Zira kurbanlık küçükbaş hayvanlarda en düşük fiyat 750 lira. Büyükbaş kurbanlık almak isteyenler ise çok daha fazlasını cepten çıkaracaklar. Dana fiyatları 5 bin liradan başlıyor. Üstelik İstanbul'un iki yakası arasında da bir hayli fiyat farkı var. Açıklanan rakamlara bakılacak olursa 3 büyük kent içinde en hesaplı kurbanlık dana İzmir'de en ucuz koyun ve keçi ise Ankara'da satılıyor. İşte kurban pazarlarındaki hisse fiyatları ve Carrefour, Migros, A101 gibi marketlerin rakamları:

113
En hesaplı kurbanlık fiyatları 2018 - Carrefour - Migros - A101 kurbanlık dana hissesi

2018 YILI KURBANLIK FİYATLARI : 2018 yılında koyun, keçi ve kurbanlık dananın kilo ile hisse fiyatları Türkiye Ziraat Odaları tarafından bugün açıklandı. Buna göre büyükbaş hayvanların kilosu 17 liradan küçükbaş hayvanların kilosu ise 15 liradan başlıyor. Kurbanlık fiyatları İstanbul, İzmir ve Ankara arasında hayli fark gösteriyor. En hesaplı kurbanlıklar İzmir'de en pahalısı ise İstanbul'un Anadolu yakasında satılıyor.

213
En hesaplı kurbanlık fiyatları 2018 - Carrefour - Migros - A101 kurbanlık dana hissesi

2018 Kurbanlık dana koyun keçi fiyatları : Resmi açıklamaya göre 2018 yılı için kurbanlık dananın en ucusu 5 bin liradan satılıyor. Kurbanlık dana, boğa ve inek fiyatları kilosuna göre 20 bin liraya kadar çıkıyor. Kurbanlık koyun ve keçi ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında satılıyor.

313
En hesaplı kurbanlık fiyatları 2018 - Carrefour - Migros - A101 kurbanlık dana hissesi

Kurbanlık dana İstanbul- İzmir- Ankara kilo fiyatı : Canlı kilogram olarak büyükbaş kurbanlık hayvanların İstanbul, İzmir ve Ankara fiyatlarını da listelendi. İstanbul'un Avrupa yakasında 19-23 lira olan kurbanlık dana kilo fiyatı, Anadolu yakasında 23-25 lira olacak. Ankara'da ise kurbanlık danaların kilosu 18-22 liradan satılacak. İzmir'de kurbanlık almak isteyenler kilo başına 17-22 lira arasında fiyat ödeyecekler.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro