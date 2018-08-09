En hesaplı kurbanlık fiyatları 2018 - Carrefour - Migros - A101 kurbanlık dana hissesi

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar bu yılki kurbanlık fiyatlarını resmi olarak duyurdu. 2018 yılında kurbanlıklar el yakacak. Zira kurbanlık küçükbaş hayvanlarda en düşük fiyat 750 lira. Büyükbaş kurbanlık almak isteyenler ise çok daha fazlasını cepten çıkaracaklar. Dana fiyatları 5 bin liradan başlıyor. Üstelik İstanbul'un iki yakası arasında da bir hayli fiyat farkı var. Açıklanan rakamlara bakılacak olursa 3 büyük kent içinde en hesaplı kurbanlık dana İzmir'de en ucuz koyun ve keçi ise Ankara'da satılıyor. İşte kurban pazarlarındaki hisse fiyatları ve Carrefour, Migros, A101 gibi marketlerin rakamları:
2018 YILI KURBANLIK FİYATLARI : 2018 yılında koyun, keçi ve kurbanlık dananın kilo ile hisse fiyatları Türkiye Ziraat Odaları tarafından bugün açıklandı. Buna göre büyükbaş hayvanların kilosu 17 liradan küçükbaş hayvanların kilosu ise 15 liradan başlıyor. Kurbanlık fiyatları İstanbul, İzmir ve Ankara arasında hayli fark gösteriyor. En hesaplı kurbanlıklar İzmir'de en pahalısı ise İstanbul'un Anadolu yakasında satılıyor.
2018 Kurbanlık dana koyun keçi fiyatları : Resmi açıklamaya göre 2018 yılı için kurbanlık dananın en ucusu 5 bin liradan satılıyor. Kurbanlık dana, boğa ve inek fiyatları kilosuna göre 20 bin liraya kadar çıkıyor. Kurbanlık koyun ve keçi ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında satılıyor.
Kurbanlık dana İstanbul- İzmir- Ankara kilo fiyatı : Canlı kilogram olarak büyükbaş kurbanlık hayvanların İstanbul, İzmir ve Ankara fiyatlarını da listelendi. İstanbul'un Avrupa yakasında 19-23 lira olan kurbanlık dana kilo fiyatı, Anadolu yakasında 23-25 lira olacak. Ankara'da ise kurbanlık danaların kilosu 18-22 liradan satılacak. İzmir'de kurbanlık almak isteyenler kilo başına 17-22 lira arasında fiyat ödeyecekler.
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