En hesaplı kurbanlık fiyatları 2018 - Carrefour - Migros - A101 kurbanlık dana hissesi

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar bu yılki kurbanlık fiyatlarını resmi olarak duyurdu. 2018 yılında kurbanlıklar el yakacak. Zira kurbanlık küçükbaş hayvanlarda en düşük fiyat 750 lira. Büyükbaş kurbanlık almak isteyenler ise çok daha fazlasını cepten çıkaracaklar. Dana fiyatları 5 bin liradan başlıyor. Üstelik İstanbul'un iki yakası arasında da bir hayli fiyat farkı var. Açıklanan rakamlara bakılacak olursa 3 büyük kent içinde en hesaplı kurbanlık dana İzmir'de en ucuz koyun ve keçi ise Ankara'da satılıyor. İşte kurban pazarlarındaki hisse fiyatları ve Carrefour, Migros, A101 gibi marketlerin rakamları: