'En güzel evlilik hediyesi' nedir sorusuna bomba cevap

Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile evlilik hazırlığında olan Amine Gülşe, BeStyle dergisine gelinlikle poz verdi. Geçtiğimiz aylarda, "Henüz evlilik planları yapmaya başlamadık ama ilişkimiz o yönde ilerliyor" açıklaması yapan Gülşe, çekim sonrası aşk ve evlilikle ilgili soruları yanıtladı. 25 yaşındaki Gülşe şöyle konuştu: "Aşk bence karşılıksız sevgidir. Evlilik konusuna gelince; inanıyorum ve çok kutsal buluyorum. Aşkı asla öldürmez, aksine daha da güçlü kılar"
''EN GÜZEL HEDİYE EVLİLİK CÜZDANI'': Amine Gülşe, "En güzel evlilik hediyesi sence nedir?" sorusuna ise "Evlilik cüzdanı" diyerek yanıt verdi. Amine Gülşe, nasıl bir düğün hayal ettiğini de şu sözlerle ifade etti: "Yaz aylarında açık havada olmasını istiyorum. Tabii zamanı gelince tasarlayacağız, şu an nasıl olur düşünemiyorum"
İşte çiftin fotoğrafları...
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