En gözde mankenlerden biriydi Doğa Bekleriz'in son hali şoke edecek

Bir dönemin en popüler mankenlerindendi Doğa Bekleriz. Ancak Fatih Alkan'la evlendikten sonra Doğa Bekleriz ortadan kayboldu. Ancak Instagram'ından paylaştığı fotoğraflar şoke ediyor.

En gözde mankenlerden biriydi Doğa Bekleriz'in son hali şoke edecek

Bir dönemin en popüler mankenlerindendi Doğa Bekleriz. Ancak Fatih Alkan'la evlendikten sonra Doğa Bekleriz ortadan kayboldu. Ancak Instagram'ından paylaştığı fotoğraflar şoke ediyor. Nerede eski Doğa Bekleriz, nerede şimdiki Doğa Bekleriz. Fatih Alkan'dan yakın zaman bir bebeği olan Doğa Bekleriz şimdi ki haliyle herkesi şoke ediyor.

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En gözde mankenlerden biriydi Doğa Bekleriz'in son hali şoke edecek

DOĞA BEKLERİZ KİMDİR? Doğa Bekleriz eski mankenlerden ve oyunculardan birisidir. Bir dönem şarkıcılık da yapmıştır. Doğa Bekleriz 68 kilodur ve boyu 1.75 cmdir. Doğa Bekleriz İstanbul’da 28 Kasım 1977 senesinde dünyaya gelmiştir. Doğa Bekleriz mavi gözlüdür ve sarı saçlıdır. Burcu yaydır.

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En gözde mankenlerden biriydi Doğa Bekleriz'in son hali şoke edecek

İstanbul’da dünyaya gelen eski manken Bekleriz, yaşamını Mersin’da sürdürmektedir. Doğa Bekleriz kısa dönemlerde farklı farklı işler yapmıştır ve bu yıl 39 yaşına girecektir. Daha önce iki kere evlenmiştir ve şuan bekardır. Doğa Bekleriz Boşnak kökenlere sahiptir.

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En gözde mankenlerden biriydi Doğa Bekleriz'in son hali şoke edecek

Doğa Bekleriz Marmara Üniversitesi Heykel bölümü mezunudur. Bekleriz, 1998 yılında Atv’de yayınlanan yarışmalara katılmıştır. Bir dönem müzik grubu kuran Bekleriz’in bu müzik grubu kısa bir zama sonra dağılmıştır. Doğa Bekleriz kısa bir dönem kafe işletmiş, kliplerde oynamış ve Çarkıfelek programında hosteslik yapmıştır. Oyunculukta yapan Doğa Bekleriz 1998 yılında kendisi gibi manken olan Namık Güldeniz ile evlenmiştir. Çok uzun sürmeyen bu evlilik 2006 yılında son bulmuştur.

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