En gözde mankenlerden biriydi Doğa Bekleriz'in son hali şoke edecek

Bir dönemin en popüler mankenlerindendi Doğa Bekleriz. Ancak Fatih Alkan'la evlendikten sonra Doğa Bekleriz ortadan kayboldu. Ancak Instagram'ından paylaştığı fotoğraflar şoke ediyor.

Bir dönemin en popüler mankenlerindendi Doğa Bekleriz. Ancak Fatih Alkan'la evlendikten sonra Doğa Bekleriz ortadan kayboldu. Ancak Instagram'ından paylaştığı fotoğraflar şoke ediyor. Nerede eski Doğa Bekleriz, nerede şimdiki Doğa Bekleriz. Fatih Alkan'dan yakın zaman bir bebeği olan Doğa Bekleriz şimdi ki haliyle herkesi şoke ediyor. Twitter

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DOĞA BEKLERİZ KİMDİR? Doğa Bekleriz eski mankenlerden ve oyunculardan birisidir. Bir dönem şarkıcılık da yapmıştır. Doğa Bekleriz 68 kilodur ve boyu 1.75 cmdir. Doğa Bekleriz İstanbul’da 28 Kasım 1977 senesinde dünyaya gelmiştir. Doğa Bekleriz mavi gözlüdür ve sarı saçlıdır. Burcu yaydır. Twitter

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İstanbul’da dünyaya gelen eski manken Bekleriz, yaşamını Mersin’da sürdürmektedir. Doğa Bekleriz kısa dönemlerde farklı farklı işler yapmıştır ve bu yıl 39 yaşına girecektir. Daha önce iki kere evlenmiştir ve şuan bekardır. Doğa Bekleriz Boşnak kökenlere sahiptir. Twitter

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