En fazla interneti hangi ülke kullanıyor Türkiye kaçıncı sırada?

International Telecommunications Union (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, en fazla internet kullanıcısının Çin’de olduğu açıklandı. Çin’i, ikinci sırada bulunan Hindistan takip ederken, üçüncü sıra, ABD'nin oldu.

Türkiye ise bu listede 18’inci sırada yer aldı. Ülkemizin bir sıra önünde İran, bir sıra arkasında ise İtalya yer aldı. İlk on içerisinde yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla;



-Çin, Hindistan, ABD, Brezilya, Endonezya, Japonya, Rusya, Nijerya, Meksika ve Bangladeş yer aldı.