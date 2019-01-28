En faydalı probiyotik hangisi?

Antibakteriyel sıvı sabunlar, antibakteriyel temizlik ürünleri gibi ürünlerde bir çoğunu öldürmek için uğraş verdiğimiz bakterilerin bir kısmın da elde etmek ve üretmek için uğraşıyoruz

Bakterilerin faydalı birer yaratık oldukları fikri pek çok kişi için bile hala kolay kabul edilebilir çizginin dışında. Bugüne kadar bakteri kelimesine yüklenen anlamların olumsuzluğunu göz önünde bulundurursanız bu durumun çok da olağanüstü olmadığı anlaşılabilir.



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Antibakteriyel sıvı sabunlar, antibakteriyel temizlik ürünleri gibi ürünlerde bir çoğunu öldürmek için uğraş verdiğimiz bakterilerin bir kısmın da elde etmek ve üretmek için uğraşıyoruz. Vücuda yararlı bakteriler olarak adlandırabileceğimiz bu bakterilerin alınacağı miktar da önem taşıyor. Dozunda bir alım vücuda fayda sağlayabilir. İşte probiyotik kavramının çıkış noktası tam da burasıdır.



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Probiyotikler kimi hastalıkların önlenmesinde veya hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi edilmesine yardımcı olan canlı mikroorganizmalardır. Sağlıklı bir sindirim sistemi ve sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmak için probiyotikler önemli birer destekçidir. Vücuda yararlı olan bakterilerin bulunduğu probiyotikler gıdalar, içecekler ve gıda takviyelerinde bulunabilir.



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