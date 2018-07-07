En faydalı besinler neler İşte beklenen liste

Sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak isteyenler için sağlıklı beslenmenin önemi kaçınılmaz. Sağlıklı beslenmenin yolunu açan ve günümüzde popülerliği giderek artan süper gıdaların sağlığımız üzerinde oluşturduğu olumlu etkilere değinen bir vakıf üniversitesinin Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, marketlerde ve pazarlarda kolaylıkla bulunabilecek süper gıdaların neler olduğunu anlattı.
Dr. Ruhan Aşkın Uzel, marketlerde ve pazarlarda kolaylıkla bulunabilecek süper gıdaların neler olduğunu açıkladı.
Dr. Uzel, “Süper gıdalardan bazıları bağışıklık sistemini düzenlerken bazıları uyku düzenini sağlamakta, bazıları hafızayı güçlendirmekte ya da vücuda vitamin ya da mineral takviye etmektedir” diye konuştu.
Dr. Ruhan Aşkın Uzel, bol antioksidan içeren kakaodan, doğal mikrop önleyicisi tarçına; kalp sağlığını koruyan cevizden, kan şekerini koruyan tatlı patatese kadar süper gıdalar hakkında şu bilgileri verdi:
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