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En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler 2018 güncel listesi

En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler 2018 güncel listesi

YKS sonuçları açıklandı şimdi milyonlarca öğrencinin yeni gündemi üniversite tercihi yapma. Peki 2018 YKS puanına göre en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler hangisi? ÖSYM tarafından henüz 2018 yılı güncel üniversite taban tavan puanları açıklanmadı ÖSYM taban tavan puanları açıklandığında anında haberimizde olacak.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 10:12 - Güncelleme: 31-07-2018 10:12

2018 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci için tercih süresi başladı. Puanını öğrenen öğrenciler şimdi üniversitelerin tavan ve taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki YKS sonucuna göre 200 puanla nereye girilir, 175 puanlar nereye girilir, 180 puanlar nereye girilir sorularının yanıtını araştırıyor. Öğrenciler aldıkları puanlara göre gitmek istedikleri üniversite tercihini Ağustos ayında gerçekleştirebilecek.

ÜNİVERSİTE TAVAN VE TABAN PUANLARI: 2018 Tavan ve taban puanları henüz açıklanmadı. 2017 tavan ve taban puanlarına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

TAVAN VE TABAN PUANLARI - 1

TAVAN VE TABAN PUANLARI - 2

YKS İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI: YKS giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu’na göre, TYT’ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273’ünün sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568’inin sınavı, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593’ünün sınavı geçerli kabul edildi.

TYT’ye giren adayların yüzde 83,06’sı AYT’ye, yüzde 4,85’i ise YDT oturumlarına katıldı.

YKS PUAN DAĞILIMI: YKS’ye giren adaylardan TYT’de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.

Ortaöğretim Başarı Puanı’nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT’de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.

TYT’de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:

“Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama.”

AYT’ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:

“Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama.”

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT’nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.

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