En çok satan araçlar belli oldu! Renault mu Fiat mı yoksa Volkswagen mı ?

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye Otomotiv pazarında 2018 yılı yedi aylık döneminde bir önceki yıla göre Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı yüzde 16 oranında azaldı. Peki en çok satan otomobil markası hangisi oldu ? İşte en çok satanlar listesi

En çok satan araçlar belli oldu! Renault mu Fiat mı yoksa Volkswagen mı ?

2018 yılı yedi aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 16 azalarak 406.082 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı yedi aylık dönemde ise 483.455 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2018 yılı Temmuz ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları, yüzde 13,69 oranında azalarak 317.894 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 368.308 adet satış yaşanmıştı.

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En çok satan araçlar belli oldu! Renault mu Fiat mı yoksa Volkswagen mı ?

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,41 azalarak 88.188 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 115.147 adet satış gerçekleşmişti. İşte 2018 yılının ilk iki ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

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En çok satan araçlar belli oldu! Renault mu Fiat mı yoksa Volkswagen mı ?

LAMBORGHINI - 2 adet Huracan satıldı

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En çok satan araçlar belli oldu! Renault mu Fiat mı yoksa Volkswagen mı ?

BENTLEY - 5 adet

3 adet GT V8 satışı gerçekleştirdi.

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