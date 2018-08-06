En çok satan araçlar belli oldu! Renault mu Fiat mı yoksa Volkswagen mı ?

2018 yılı yedi aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 16 azalarak 406.082 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı yedi aylık dönemde ise 483.455 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2018 yılı Temmuz ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları, yüzde 13,69 oranında azalarak 317.894 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 368.308 adet satış yaşanmıştı.