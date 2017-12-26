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En çok satan albüm hangisi? 2015 ve 2016 listesine bakın

En çok satan albüm hangisi? 2015 ve 2016 listesine bakın

MÜYAP'ın 2015-2016 albüm satışlarına yönelik tuttuğu istatistikler ortaya çıktı. 2015 yılında en çok satan albümü Demet Akalın yaptı. 2016 yılında ise zirvede Tarkan vardı. İşte 2015 ve 2016 yıllarının en çok satan ilk 10 albümü.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 09:04 - Güncelleme: 26-12-2017 09:04

MÜYAP’ın 2015-2016 Dönemi Faaliyet Raporu’na ulaşan Cengiz Semircioğlu en çok satan albümlerin listesini yayınladı. Rakamlar vahim bir duruma işaret ediyor. Müzik dünyası 1 milyon satışların olduğu dönemden 100 binlik satışlara düşmüş.

Cengiz Semercioğlu da vahim durumu şu sözlerle özetliyor: 'Gerçekten de 15 bin satanın 25’inci sıradan listeye girdiği bir noktaya gelmişiz...
Zengin sevgilisine 20 liralık CD’den 10 bin tane aldıran en çok satan listesine girebilir...100 bin satan birinci oluyor zaten, Tarkan hariç elbette... Bir tek Tarkan’ın satışları uzak ara, sanat müziği albümü bile geçen yıl 272.500 satmış... Kayıtlara geçsin diye 2015-2016 yılı albüm satışlarını yayınlıyorum...'

2015 yılı albüm satış rakamları ilk 10
1- Pırlanta: Demet Akalın (105 bin)
2- Bangır Bangır: Gülşen (100 bin)
3- Hoşgeldin: Funda Arar (76 bin)
4- Aşk İle: Koray Avcı (67.500)
5- Yorum Farkı 2: Linet (40 bin)
6- Çek Elini Kalbimden: Serdar Ortaç (40 bin)
7- Panda: Gülben Ergen (40 bin)
8- Gök Nerede: Mabel Matiz (39 bin)
9- Manolya: Volkan Konak (39 bin)
10- Sen Orda Yoksun: Göksel (31 bin)

2016 yılı albüm satışları ilk 10 :
1- Ahde Vefa: Tarkan (272.500)
2- Sonra Dersin ki: Koray Avcı (107 bin)
3- Mürekkep: Sıla (101.726)
4- Arabesk: Sibel Can (70 bin)
5- Rakipsiz: Demet Akalın (70 bin)
6- 50. Sanat Yılı: Zülfü Livaneli (60 bin)
7- Çeyrek Asır: Harun Kolçak (55 bin)
8- Janti: Murat Boz (50 bin)
9- Altın Düetler: Erol Evgin (44.200)
10- Gıybet: Serdar Ortaç (40 bin)

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