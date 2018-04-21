En çok kazanan meslekler belli oldu!

İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn, en çok kazanan meslek gruplarını açıkladı. LinkedIn en çok kazanan meslekler sıralamasını yayınladı. İşte yıllık kazanç baz alarak oluşturulan o liste...
İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn, en çok kazanan meslek gruplarını açıkladı. LinkedIn en çok kazanan meslekler sıralamasını yayınladı. İşte yıllık kazanç baz alarak oluşturulan o liste... Ayak hastalıkları uzmanı
İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn, en çok kazanan meslek gruplarını açıkladı. LinkedIn en çok kazanan meslekler sıralamasını yayınladı. İşte yıllık kazanç baz alarak oluşturulan o liste... Kazanç: 150 bin dolar
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