En çok gişe yapan yerli animasyon: Rafadan Tayfa

Box Office verilerine göre ilk 3 gününde 243.696 seyirci ile güçlü bir başlangıç yapan film, bugüne kadar en iyi açılış yapan yerli animasyon ünvanını elde etti.

DÜNYA ÇAPINDAKİ YAPIMLARI GEÇTİ: En çok kazanan yerli animasyonların yer aldığı listede ilk 3 günlük gişesiyle zirveye oturan Rafadan Tayfa, 4. gününde de Dünya çapındaki yapımları geçmeyi başardı.

Rafadan Tayfa mütevazi bütçesiyle ilk 3 gününde 100 milyon dolar bütçeli Buz Devri 4 ile adeta omuz omuza yarıştı. Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 4. gününde ise yakaladığı 370 bin seyirci rakamıyla da Türkiye'de tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyonlar arasında 1. sıraya yerleşti.

Filmin Yapımcısı İsmail Fidan, Rafadan Tayfa’nın yakaladığı bu büyük başarının ardından, “Biz bu işe başladığımızda bir yerli yapım olarak tüm zamanların en büyük gişe başarısını yakalamayı hedeflemiştik. Yakaladığımız bu başarının ardından Dünya markaları şimdiden bizimle temasa geçmeye başladı. Benzer bir başarıyı yurtdışında da yakalayacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

İsmail Fidan, Rafadan Tayfa’nın devam filmleri içinde, “Buradan tüm Rafadan Tayfa hayranlarına bir müjde vermek istiyorum. Dehliz Macerası’nın ardından başka maceraların hazırlıklarına şimdiden başladık bile. Birincisinin ardından iki sinema filmi ile daha bir sinema üçlemesi planlıyoruz.” dedi.

TRT’nin ortak yapımcı olduğu ve tüm animasyon ve post prodüksiyon işlemlerini İSF Studios’un üstlendiği Rafadan Tayfa Dehliz Macerası yaklaşık üç yılda tamamlandı.

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası’nın ilk 3 günde elde ettiği gişe başarısıyla sahip olduğu ünvanlar;

-Türkiye'de tüm zamanların en iyi açılışını 243.696 seyirci ile yapan yerli animasyon

-Tüm zamanların en iyi açılışını yapan TRT ortak yapımı

-Türkiye'de tüm zamanların en iyi açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli animasyon

-Türkiye’de ilk kez filmle eş zamanlı çizgi romanını çıkartan animasyon

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI’NIN KONUSU

Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlam olup olmadıklarına dair rapor çıkarmak için binaları incelemektedir. Ortada henüz bir netice yokken, oldukça eski olan bu evlerin yıkılacağı söylentisi mahalleli arasında hızla yayılmış, paniğe yol açmıştır.

Hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba’nın, tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi, mahalleli tarafından pek ciddiye alınmamış, bu söylem bir tek Rafadan Tayfa ekibinin dikkatini çekmiştir.

Çocuklar, Kuşçu Baba’nın kütüphanesinde bu tarihi değerin ne olduğunu öğrenirler; İstanbul’un en eski dehlizlerinden bir tanesi mahallenin altından geçmektedir. Geriye yapılacak tek bir şey kalmıştır, bu dehlizi keşfetmek ve mahalleyi kurtarmak...