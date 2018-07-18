En çabuk bozulan telefon markaları açıklandı

Yeni yapılan araştırmalar sonucunda en çok arızalanan telefonlar ve bu oranı en yüksek olan markalar açıklandı. Telefonlarımızın nitelikleri arttıkça, zarar görmesi durumunda cebimiz daha fazla yanıyor. Çoğu insan bunun önüne geçebilmek için sigorta yaptırmak gibi çözümlere başvuruyor. Fakat sistemsel hatalarda sonuç ne yazık ki değişmeyebiliyor.