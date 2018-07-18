En çabuk bozulan telefon markaları açıklandı

Yeni yapılan araştırmalar sonucunda en çok arızalanan telefonlar ve bu oranı en yüksek olan markalar açıklandı. Telefonlarımızın nitelikleri arttıkça, zarar görmesi durumunda cebimiz daha fazla yanıyor. Çoğu insan bunun önüne geçebilmek için sigorta yaptırmak gibi çözümlere başvuruyor. Fakat sistemsel hatalarda sonuç ne yazık ki değişmeyebiliyor.
Samsung telefon miktarından sebep listenin başını çekiyor. Telefon üreticileri yeni model çıkardıklarında piyasaya sürmeden önce test ediyorlar. Fakat sorunlar her zaman test aşamasında çıkmayabiliyor veya yeterince dikkatli test yapılamayabiliyor. Samsung'un liste başında oturmasının sebebi de bu. Çok fazla üretim yapmak.
Listenin devamında gelen markalalar Türkiye'de önemli bir pazara sahip olamasalar da, Asya'da önemli markalar.
Son zamanların iddialı markası Huawei'nin hızla çıkardığı modelleriyle 8. sırada olması dikkat çekici. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da mağazası açılacak olan Xiaomi, düşük bütçeye yüksek performans sunan bir telefon markası olarak biliniyor.
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