  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

En büyük 500 şirket arasındaydı! CW Enerji de konkordato ilan etti...

En büyük 500 şirket arasındaydı! CW Enerji de konkordato ilan etti...

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan CW Enerji A.Ş. de konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, 3 aylık geçici süre tanıyarak, 3 kişilik komiser heyeti atandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-10-2018 14:34 - Güncelleme: 26-10-2018 14:34

EKONOMİDE yaşanan sıkıntılar nedeniyle ödeme güçlüğüne düşüp konkordato ilan eden şirketler arasına İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) En Büyük 500 Şirket listesinde bulunan CW Enerji AŞ de girdi. CW Enerji AŞ ve şirketin iki yöneticisi için konkordato talep edildi.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI... CW Enerji Mühendislik Ticaret Sanayi AŞ ile şirketin yöneticileri Tarzan Tarık Sarvan ve Volkan Yılmaz için Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici süre tanıdı. Mahkeme ayrıca 3 kişilik komiser heyeti atadı. Mali güçlük içinde olduğu kaydedilen şirketin, verilecek konkordato kararı ile birlikte faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütebileceğine işaret edildi.

413'ÜNCÜ SIRADAYDI... Şirket faaliyetlerinin denetimi için de S.M.M.M. Arif Barış, Av.Eylem Has ve Elektrik Mühendisi Harun Merter, geçici konkordato komiseri olarak atandı. Davanın yargılamasına 25 Ocak 2019'da devam edilecek. İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 şirketi listesinde 413'üncü sırada yer alan CW Enerji, Uzak Doğu ve Avrupa'ya yönelik de güneş paneli üretimi yapıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN En büyük 500 şirket arasındaydı! CW Enerji de konkordato ilan etti... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 14:58 bu şirketin paraları yan şirketlere gitmiştir araştırılsın

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro