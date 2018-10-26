En büyük 500 şirket arasındaydı! CW Enerji de konkordato ilan etti...

EKONOMİDE yaşanan sıkıntılar nedeniyle ödeme güçlüğüne düşüp konkordato ilan eden şirketler arasına İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) En Büyük 500 Şirket listesinde bulunan CW Enerji AŞ de girdi. CW Enerji AŞ ve şirketin iki yöneticisi için konkordato talep edildi.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI... CW Enerji Mühendislik Ticaret Sanayi AŞ ile şirketin yöneticileri Tarzan Tarık Sarvan ve Volkan Yılmaz için Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici süre tanıdı. Mahkeme ayrıca 3 kişilik komiser heyeti atadı. Mali güçlük içinde olduğu kaydedilen şirketin, verilecek konkordato kararı ile birlikte faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütebileceğine işaret edildi.

413'ÜNCÜ SIRADAYDI... Şirket faaliyetlerinin denetimi için de S.M.M.M. Arif Barış, Av.Eylem Has ve Elektrik Mühendisi Harun Merter, geçici konkordato komiseri olarak atandı. Davanın yargılamasına 25 Ocak 2019'da devam edilecek. İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 şirketi listesinde 413'üncü sırada yer alan CW Enerji, Uzak Doğu ve Avrupa'ya yönelik de güneş paneli üretimi yapıyor.