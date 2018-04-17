En bomba FETÖ gözaltıları! Gaybubet evleri basıldı eşler de gözaltında

TÜRKİYE genelindeki FETÖ operasyonlarında mahrem imamlar, askerler, eski emniyet müdürleri, sohbet ağabeyleri ve FETÖ'cü emniyetçilerin eşleri gözaltına alındı. En dikkat çeken gözaltı gaybubet evlerinden oldu.

TÜRKİYE genelinde bugün bomba FETÖ gözaltıları vardı. Görevde olan askerler, mahrem imamlar, sohbet ağbileri ve FETÖ'nün sözde eyalet sorumlusunun da aralarında olduğu flaş isimler gözaltına alındı. Bu isimlerden birinde tam 61 bin dolar nakit para ele geçirildi. Bugünkü gözaltılandan en dikkat çekici olanı da 8 gaybubet evinin basılması oldu. Samsun'da ise emniyetçilerin eşleri gözaltına alındı. İşte en bomba gözaltılar; Twitter

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FETÖ EYALET SORUMLUSU YAKALANDI : Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "Çukurova Eyalet Talebe Mesulü" olduğu öne sürülen Abdulsamet S'nin yakalanması için operasyon başlattı. Ekipler şüpheliyi, eşi Esin S. ile merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde otomobille seyir halindeyken yakaladı. Abdulsamet S. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, Esin S. ise hakkında yürütülen bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı gerekçesiyle Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin ikamet ettiği evde yapılan aramada 20 bin lira ele geçirildi.



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FETÖ'CÜ 61 BİN DOLARLA YAKALANDI : Adana Emniyet Müdürlüğünce terör örgütünün eğitim yapılanmasında Adana sorumlusu olarak yer aldığı iddiasıyla aranan Güngör G. de İstanbul'da polis ekiplerince üzerinde 61 bin dolar ve başkasının adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı. Adana'ya getirilen şüpheli, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "yaşam koçluğu" yaparak geçimini sağladığını öne sürdü. Her üç şüpheli de işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Twitter

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