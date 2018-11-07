En besleyici yiyecek hangisi? Bilim adamları açıkladı!

Dünyanın dört bir yanında insanların tükettiği 1000 besin incelendi. Sonuçlar çok çarpıcı... En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu.

En besleyici yiyecek hangisi? Bilim adamları açıkladı!

Dünya hem açlığa hem de yetersiz beslenmeye çözüm olabilecek mucize gıdayı arıyor. Henüz bütün beslenme ihtiyaçlarımızı bir anda karşılayan bir besinden bahsedemiyoruz. Ancak Koreli bilim insanları en besleyici yiyeceğin ne olduğunu, tespit etmeyi başardı.

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En besleyici yiyecek hangisi? Bilim adamları açıkladı!

Sonuçları bilim dergisi PLoS ONE'da yayımlanan araştırma için, uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerde en fazla tüketilen 1000 gıda maddesini inceledi. Uzmanların oluşturduğu skalada, en fazla puanı alan yiyecek badem oldu.Peki ya diğer gıdalar? Her gün yediğiniz yiyeceklerden ne kadar besin alıyorsunuz? En besleyici yiyeceklere, günlük yeme düzeninizde ne kadar yer veriyorsunuz? İşte yeme alışkanlıklarınızı kökünden değiştirmenize neden olabilecek o liste...

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En besleyici yiyecek hangisi? Bilim adamları açıkladı!

Besin puanı 49 olan gıdalar
Tatlı patates, incir ve zencefil

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En besleyici yiyecek hangisi? Bilim adamları açıkladı!

Besin puanı 50 olan gıdalar
Balkabağı, dulavrat otu kökü, Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, Çin su kestanesi, sarı kavun, kuru erik, ahtapot

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