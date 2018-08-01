En acı tören! 11 aylık bebeğinin yastığına sarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya için Selahaddin Eyyubi Havalimanında tören düzenlendi.

EVLADININ YASTIĞINA SARILDI: Hain saldırıda eşi ve bebeğini kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, tören sırasında evladının yastığına sarılarak üzüntüsünü yaşadı.

Gelini ve torunu şehit edilmişti! Kahreden telefon görüşmesini anlattı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN