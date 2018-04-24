En acı telefon: Zonguldak'ta feci kaza!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki trafik levhalarının bulunduğu direğe çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Alaplı-Akçakoca Karayolu Plajlar mevkiinde meydana geldi. Hayrettin Koç yönetimindeki 41 RK 244 plakalı otomobil, tünel girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki uyarı levhalarının bulunduğu direğe çarptı.
Araçtan yaralı çıkartılan Hülya Koç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrolde araçta sıkışan sürücü Hayrettin Koç ve yanına bulunan Cengiz Koç'un ise hayatını kaybettiği tespit edildi. 2 kişinin cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.
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