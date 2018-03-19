En acı görüntü: Anne-oğul aynı tabutta!

MANİSA'nın Salihli ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişilik Avcı ailesinden anne Cemile Avcı (24) ve 1 yaşındaki oğlu Buğra Avcı, Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Anne ve oğlunun cenazeleri aynı tabuta konuldu.

En acı görüntü: Anne-oğul aynı tabutta!

Manisa'nın Salihli ilçesinde su tahliye kanalına düşen otomobilde yaşamını yitiren 3 kişilik Avcı ailesinden anne Cemile Avcı (24) ve oğlu Buğra Avcı (1), ilin Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Kazada ölen baba Onur Avcı’nın (29) ise Bursa’da toprağa verileceği belirtildi.

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En acı görüntü: Anne-oğul aynı tabutta!

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu’dan Salihli yönüne giden Onur Avcı, yönetimindeki 45 Z 5680 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Otomobilin sürücüsü Avcı, yanındaki eşi Cemile Avcı kaza yerinde ölürken ağır yaralanan çiftin bebeği Buğra Avcı ile araçta bulunan Fadime Uyar (24) hastaneye kaldırıldı.

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En acı görüntü: Anne-oğul aynı tabutta!

Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan minik Buğra da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralı Uyar ise ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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En acı görüntü: Anne-oğul aynı tabutta!

Jandarmanın soruşturma başlattığı kazada aynı aileden 3 kişinin ölümü, üzüntü yarattı. Cemile Avcı’nın kuaför olduğu, eşi Onur Avcı’nın ise özel bir firmada çalıştığı öğrenildi.

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