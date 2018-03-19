En acı görüntü: Anne-oğul aynı tabutta!

Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan minik Buğra da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralı Uyar ise ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.