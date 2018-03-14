En acı fotoğraf! Mina'nın cenazesini nişanlısı aldı

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jet geçtiğimiz Pazar akşamı İran’da düşmüş, kazada uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İran’da yapılan incelemelerin ardından hayatının kaybedenlerden 10’unun cenazesi bugün önce Diyarbakır’a ardından askeri uçakla İstanbul’a getirildi. Uçağın inmesiyle ölenlerin acılı yakınları uçağın inmesiyle cenaze araçların olduğu bölüme geldi. Acılı aileler cenazelerin cenaze aracını konmasını bekledi. Ardından Cenazeler Atatürk Havalimanı’nda araçlara konularak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

CENAZEYİ NİŞANLISI ALDI

İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 10’unun cenazesi askeri uçakla İstanbul’a getirildi. Mina Başaran'ın cenazesini almaya gelen nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Gezer'in bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, ölenlerin diğer yakınları da havalimanına akın etti.



PİLOT GEBEŞ'İN CENAZESİ İRAN'DA KALDI

Öte yandan, kaptan pilot Beril Gebeş’in cenazesinin incelemelerinin sürdüğü, bu yüzden İran’dan gönderilmediği öğrenildi. Gebeş’in cenazesinin daha sonra Türkiye’ye getirileceği öğrenildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde cenazelerini almak için beklerken duygusal anlar yaşandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Hayatını kaybeden 10 kişinin ismi, “Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu” şeklinde açıklanmıştı.

Kurtuldular ama kahroldular! Son anda vazgeçmişler HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN