En acı balayı! Gelin kurtuldu damattan haber yok

Yunanistan'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yüzden fazla kişinin kayıp olduğu yangın felakati, henüz bir haftalık evli olan İrlandalı çifti balayında yakaladı. Gelin Zoe Holohan yaralı olarak kurtulmayı başarırken, damat Damat Brian O’Callaghan-Westropp ise halen kayıp.

En acı balayı! Gelin kurtuldu damattan haber yok

YUNANİSTAN'da 23'ü çocuk 79 insanın feci şekilde hayatını kaybettiği yangın felaketi arkasında büyük dramlar bıraktı. İşte o yürek sızlatan hikayelerden birinin kahramanı da geçen hafta Perşembe günü İrlanda'da evlenip de MAti yakınlarına balayına gelen Zoe Holohan ve Brian O’Callaghan-Westropp çiftiydi. Gelin yangından yaralı olarak kurtuldu ancak damattan hala haber yok.

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En acı balayı! Gelin kurtuldu damattan haber yok

İrlandalı Zoe Holohan ve Brian O’Callaghan-Westropp çifti, geçen hafta Perşembe günü memleketlerinde düğün yaparak evlendi.

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En acı balayı! Gelin kurtuldu damattan haber yok

Balayı için Yunanistan'ı tercih eden İrlandalı çift, Mati yakınlarına tatile geldi. Alevlere yakalanan gelin ve damat, çaresizce kaçmayı denedi.

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En acı balayı! Gelin kurtuldu damattan haber yok

Brian ve Zoe geçen yıl Portekiz'de tanışmış ve bir sene sonra evlenme kararı almışlardı. Yaralı İrlandalı kadın, dün gece yerel bir hastanede tedavi edildi...

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