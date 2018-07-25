En acı balayı! Gelin kurtuldu damattan haber yok

YUNANİSTAN'da 23'ü çocuk 79 insanın feci şekilde hayatını kaybettiği yangın felaketi arkasında büyük dramlar bıraktı. İşte o yürek sızlatan hikayelerden birinin kahramanı da geçen hafta Perşembe günü İrlanda'da evlenip de MAti yakınlarına balayına gelen Zoe Holohan ve Brian O’Callaghan-Westropp çiftiydi. Gelin yangından yaralı olarak kurtuldu ancak damattan hala haber yok.