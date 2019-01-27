Emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

ŞANLIURFA'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 15 günlük Suriyeli bebek, hayatını kaybetti.
Merkez Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 15 günlük Esma Zahara'yı emziren Suriyeli anne Fatıma Zahara, bebeğin nefessiz kaldığını fark edince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Esma bebeği, Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü.
Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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