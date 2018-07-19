Emre Uslu'dan örgüt üyelerine mesaj: Ortalığa çıkmayın

'OHAL kalktı diye kimse Türkiye normale döndü, mahkemeye gideyim ifade vereyim, polise gidip pasaport alayım diye ortalığa çıkmamalı' diyen USLU, FETÖ üyelerinin bunu yapması durumunda tutuklanacaklarını iddia etti. ABD'de gözlerden uzak ve rahat bir yaşam sürdüğü ileri sürülen firari FETÖ'cü Uslu, Türkiye'de kaçak durumda olan FETÖ'cülere verdiği nasihatle gündeme geldi.