Emre Taşdemir Galatasaray'la imzaladı

Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'la yolları ayırıp Garry Rodrigues'i El İttihad'a satan Brezilyalı savunmacı Marcao'yu transfer eden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır" denildi.
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