Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Kanat oyuncusu transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Celta Vigo’da kadro dışı kalan milli yıldız Emre Mor için devreye girdi. Bir süredir genç futbolcu için çalışma yürüttüğü ortaya çıkan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne, “Satın alma opsiyonlu kiralık” sözleşme teklifinde bulundu.

İspanya’da tutunamayan Emre Mor’un Süper Lig’e gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Baş aşağı yuvarlanan kariyerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım’ın vazgeçilmezi olmak için F.Bahçe’yi bir fırsat olarak görüyor.