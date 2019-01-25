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Emre Mor bir kez daha kadro dışı kaldı

Emre Mor bir kez daha kadro dışı kaldı

La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen Emre Mor, teknik direktör Miguel Cardoso tarafından kadro dışı bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 12:24 - Güncelleme: 25-01-2019 12:24

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un, disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Miguel Cardoso tarafından çalışmalarına bireysel olarak devam etmesine karar verildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde beklentilerin çok uzağında kalan genç oyuncuyla yolların ayırabileceği belirtiliyor. Takım arkadaşı Okay Yokuşlu, Emre Mor'un durumu ile ilgili olarak, "Valladolid maçına motive oluyorum. Emre Mor konusunda konuşmayacağım. Bu, Emre ile Celta arasında bir sorun. Benim görevim değil. Çok önemli bir maç ve 3 puana ihtiyacımız var. Takımın ligde üst sıralara çıkmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE KADRO DIŞI KALMIŞTI
Bu sezon La Liga'da 8 maçta görev alan Emre Mor, daha önce teknik direktör Juan Carlos Unzue ve Antonio Mohamed döneminde de kadro dışı kalmıştı.

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