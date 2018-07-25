Emre Belözoğlu'nun tatilinden dikkat çeken kare

Sezon sonunda aktif futbol hayatına son noktayı koymaya hazırlanan Başakşehir’li yıldız futbolcu Emre Belözoğlu, eşi Tuğba ve kızı Zeynep Neda ile tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre Emre Belözoğlu, Cennet koyunda demirlik teknesinde eşi ve kızıyla görüntülendi.

EMRE'NİN SIRTINDAKİ SİVİLCELERİ SIKTI: Teknede eşiyle sohbet eden futbolcu, bir ara eşine sırtında çıkan sivilceleri patlatması dikkatlerden kaçmadı. Tuğba Belözoğlu, eşinin sivilcelerini sıkarken, yıldız futbolcunun ise canının yandığı görüldü. Gün boyu güneşlenmeyi tercih eden futbolcu ve ailesi, daha bota binerek akşam yemeği için bir restorana geçti.