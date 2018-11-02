Emre Belözoğlu operasyonu: Herkes onu bekliyor!

Medipol Başakşehir kaptanıyla ilgili kritik Beşiktaş maçı öncesi büyük bir sürpriz gelişme oldu. Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki maçın sonucu merakla bekleniyor.
Başakşehir, kendi evinde güçlü rakibini devirip zirvdeki yerini sağlama almayı hedefliyor. Turuncu- Lacivertliler, yarınki kritik 90 dakika öncesi de gizliden gizliye bir operasyon yürütüyor! Başrolde de Emre Belözoğlu var.
Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta Emre Belözoğlu'nu en azından ikinci yarıda sürmeye hazırlanıyor.
Normal şartlarda bu karşılaşmaya da yetişmesi beklenmeyen Emre'nin aslında iyileştiği ve 2 gündür idmanlara çıktığı öğrenildi. Ancak Başakşehir kulübü, bu gelişmeleri duyurmadı.
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