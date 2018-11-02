Emre Belözoğlu operasyonu: Herkes onu bekliyor!

Adı bugünlerde Fenerbahçe'ye farklı bir pozisyonda geri dönüşüyle bir anda gündem olan Emre Belözoğlu konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Medipol Başakşehir kaptanıyla ilgili kritik Beşiktaş maçı öncesi büyük bir sürpriz gelişme oldu. Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki maçın sonucu merakla bekleniyor. Twitter

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Başakşehir, kendi evinde güçlü rakibini devirip zirvdeki yerini sağlama almayı hedefliyor. Turuncu- Lacivertliler, yarınki kritik 90 dakika öncesi de gizliden gizliye bir operasyon yürütüyor! Başrolde de Emre Belözoğlu var. Twitter

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Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta Emre Belözoğlu'nu en azından ikinci yarıda sürmeye hazırlanıyor. Twitter

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