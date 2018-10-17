Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Alper Potuk ve Mehmet Topal için mahkemeden şok FETÖ kararı

ESKİ futbolcular hakkındaki FETÖ davasında sanık Bekir İrtegün'ün ifadeleri Türk futbolunun yıldız isimlerini FETÖ incelemesine alınmasına neden oldu. Mahkeme, aralarında Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu bazı futbolcular hakkında "Bu isimlerle ilgili FETÖ üyeliğinden soruşturma var mı? Araştırılsın" kararı verdi.

BEKİR İRTEGÜN İSİMLERİNİ VERDİ... Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün, Uğur Boral, Ersin Güreler, İsmail Şengül gibi eski futbolcuların yargılandığı FETÖ davasında ifade veren Bekir İrtegün, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtip, "Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül'ün de sohbet toplantılarına katıldıklarını" söyledi.

MAHKEME 'ARAŞTIRILSIN' DEDİ... Mahkeme de bunun üzerine Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu söz konusu isimler için "FETÖ üyeliğinden açılmış bir soruşturma veya dava olup-olmadığı ve ayrıca bu kişiler hakkında verilen bilgilerin sanığın örgüt içerisinde yeri de dikkate alınarak faydalı bilgiler olup olmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorulmasına" hükmetti. Duruşma 10 Ocak 2019'a ertelendi.

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