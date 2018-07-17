Emre Aşık'ın hırçın eşinden inanılmaz ifade!

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen 13 Ocak'ta meydana gelen olayda eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, ateşlenen oğlunu hastaneye götürdü. İddiaya göre aracını başhekimlik binası önüne bırakmak istedi. Güvenlik görevlisi Merve A., ise Yağmur Aşık'ı uyararak aracını oraya park etmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi ve Aşık arasında bir tartışma yaşandı. Aracından inen Aşık, yine iddiaya göre genç kadını darp etti. Karşılıklı atışmaya hastane polisi müdahale ederken taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

"ASIL MAĞDUR BENİM": Darp raporunu dosyasına delil olarak ekleyen güvenlik görevlisi Merve A., Aşık'ın cezalandırılmasını istedi. Hakkında, "darp, hakaret ve tehdit" suçlarından dava açılan Aşık, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Yağmur Aşık, "Olay günü çocuğum çok hastaydı. Hastaneye geldiğimde çocuğumun çok hasta olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisinden ricada bulundum ancak ricamı reddetti. Ardından bağırıp hakaret etti ve 'Bana bak o... paran var diye kendini bir şey mi sanıyorsun?' dedi. Darp olayı zaten yoktur. Aksine beni aracımdan indirip itekledi. Asıl mağdur benim" diye konuştu.



