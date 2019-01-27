Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'tan bomba FETÖ iddiası

Eşiyle boşanma arifesinde olan eski milli futbolcu Emre Aşık’la ilgili çok konuşulan bir iddia gündeme geldi. İddianın sahibi boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Aşık...Yağmur Aşık eşinin FETÖ’ye üye olduğunu ileri sürerek, polis merkezine ihbarda bulundu.

Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'tan bomba FETÖ iddiası

Eşiyle boşanma arifesinde olan eski milli futbolcu Emre Aşık’la ilgili çok konuşulan bir iddia gündeme geldi. İddianın sahibi boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Aşık...Yağmur Aşık eşinin FETÖ’ye üye olduğunu ileri sürerek, polis merkezine ihbarda bulundu.

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Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'tan bomba FETÖ iddiası

3 Haziran 2012'de Fransa'da evlenen çift evliliğini sonlandırmak istemiş, 12 Kasım günü İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, geçen aylarda anlaşmalı boşanma kararından vazgeçip nafaka talep ettiği yeni bir dava açtı.

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Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'tan bomba FETÖ iddiası

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle eşi Yağmur Aşık'a boşanma davası açan Emre Aşık, mahkemeye boşanma protokolü sunmuştu. Protokolde ikilinin birbirlerinden herhangi bir maddi manevi tazminat talep etmeyeceği yazarken Yağmur Aşık, bu anlaşmalı boşanma kararından vazgeçip karşı dava açtığını bildirdi.

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Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'tan bomba FETÖ iddiası

3 ÇOCUĞUNA BAKAMAMAKTADIR: Avukat Kahyaoğlu, Yağmur Aşık ve Emre Aşık'ın ayrı yaşadığını anlatarak, "Kendisi çalışmamaktadır. Üç çocuğuna dahi bakamamaktadır. Müvekkil için 20 bin, çocuklar içinde 10'ar bin TL tedbir nafakası istiyoruz" dedi. Emre Aşık'ın avukatı ise Yağmur Aşık'ın Bursa'ya gittiğini, çocukları babalarına göstermediğini söyledi.

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