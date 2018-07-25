Emre Arslan 'Ah Bir Kedi Olsam' dedi sevimli dostlara umut ışığı oldu

İlerleyen yıllarda, profesyonel iş hayatını sürdürürken müziğe olan amatör ilgisini aldığı şan ve gitar dersleri ile geliştirdi. Henüz 17 yaşında ilk bestesini yaptı ve günümüze kadar bu üretkenliğini sürdürdü. 5 yıldır aktif olarak doğaçlama tiyatro yapıyor ve bazı doğaçlama oyunlara da müziğiyle katkıda bulunuyor.





