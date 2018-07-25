Emre Arslan 'Ah Bir Kedi Olsam' dedi sevimli dostlara umut ışığı oldu

Hayvanlara şiddet ve tecavüz olaylarının arttığı şu günlerde, 'Ah Bir Kedi Olsam' şarkısıyla Emre Arslan, herkese ders olacak bir projeye imza atıyor. Emre Arslan 'Ah Bir Kedi Olsam' şarkısıyla, barınaklarda yaşayan sevimli dostlarımıza umut ışığı olacak.

Emre Arslan 'Ah Bir Kedi Olsam' dedi sevimli dostlara umut ışığı oldu

Hayvanlara şiddet ve tecavüz olaylarının arttığı şu günlerde, 'Ah Bir Kedi Olsam' şarkısıyla Emre Arslan, herkese ders olacak bir projeye imza atıyor. Emre Arslan 'Ah Bir Kedi Olsam' şarkısıyla, barınaklarda yaşayan sevimli dostlarımıza umut ışığı olacak. Emre Arslan'ın en büyük destekçileri ise yine dinleyicileri olacak.

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Emre Arslan 'Ah Bir Kedi Olsam' dedi sevimli dostlara umut ışığı oldu

EMRE ARSLAN KİMDİR; Emre Arslan, 9 Ağustos 1978’de İstanbul’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını İstanbul’da tamamlayan ve Marmara Üniversitesi mezunu olan Arslan, müzikle ilgilenmeye de yine üniversite yıllarında başladı.

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Emre Arslan 'Ah Bir Kedi Olsam' dedi sevimli dostlara umut ışığı oldu

İlerleyen yıllarda, profesyonel iş hayatını sürdürürken müziğe olan amatör ilgisini aldığı şan ve gitar dersleri ile geliştirdi. Henüz 17 yaşında ilk bestesini yaptı ve günümüze kadar bu üretkenliğini sürdürdü. 5 yıldır aktif olarak doğaçlama tiyatro yapıyor ve bazı doğaçlama oyunlara da müziğiyle katkıda bulunuyor.


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Emre Arslan 'Ah Bir Kedi Olsam' dedi sevimli dostlara umut ışığı oldu

İlk single çalışması “Deneme 1-ki”yi Temmuz ayında dinleyicisiyle buluşturdu. İlk klibi olan “Ah Bir Kedi Olsam” ise oldukça özel ve anlamlı. Emre Arslan sözü ve müziği kendine ait şarkıda “Bazen sadece bir ‘miyav’ demek bile yeterli olur aradığının aşk olduğunu anlatmak için” diyerek aslında oldukça anlamlı bir projeyi başlatıyor

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