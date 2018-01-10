Emrah'tan sonra Hakan Peker faciası estetik var mı yok mu?

Bir estetik faciası daha mı? Hakan Peker'i bir türlü yaşlanmayan bir insan olarak bilirsiniz. Yıllar geçse de ne yüzünde en ufak bir kırışıklık ne de vücudunda gözle görülür bir yaşlanma yok. Herkes haliyle Hakan Peker'in sırrını merak ediyor? Ancak geçtiğimiz günlerde Hakan Peker'in paylaştığı bir videodaki hali dikkat çekti. Akıllara ise ise son dönemin estetik faciası Emrah geldi.