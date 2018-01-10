Emrah'tan sonra Hakan Peker faciası estetik var mı yok mu?

Emrah'tan sonra Hakan Peker faciası estetik var mı yok mu?

Bir estetik faciası daha mı? Hakan Peker'i bir türlü yaşlanmayan bir insan olarak bilirsiniz. Yıllar geçse de ne yüzünde en ufak bir kırışıklık ne de vücudunda gözle görülür bir yaşlanma yok. Herkes haliyle Hakan Peker'in sırrını merak ediyor? Ancak geçtiğimiz günlerde Hakan Peker'in paylaştığı bir videodaki hali dikkat çekti. Akıllara ise ise son dönemin estetik faciası Emrah geldi.

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Emrah'tan sonra Hakan Peker faciası estetik var mı yok mu?

56 yaşındaki Hakan Peker'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü söylenip duruyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etti. Çünkü Hakan Peker bildiğimiz Hakan Peker'den çok daha farklıydı.

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Emrah'tan sonra Hakan Peker faciası estetik var mı yok mu?

KEŞKE ESTETİK YAPTIRMASAYDIN; Hakan Peker'in son hali görenleri şoke etti. Hakan Peker'i görenler, "Keşke estetik yaptırmasaydın." yorumunda bulundu. Peki Hakan Peker estetik yaptırdı mı? Hakan Peker'den estetik eleştirilerine jet hızıyla yanıt gecikmedi.

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Emrah'tan sonra Hakan Peker faciası estetik var mı yok mu?

İŞTE HAKAN PEKER'İN O AÇIKLAMASI; Hakan Peker 'estetik yaptırdı' iddialarını Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı. Ancak Hakan Peker'in saç stilini değiştirmesinden mi yoksa farklı bir estetik operasyondan mı bilinmez yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmıyor.

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