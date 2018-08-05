Emrah'ın paylaşımına oğlu Tayfun Erdoğan'dan sitemli gönderme

Şarkıcı Emrah'ın sosyal medya hesabından diğer çocukları ile yaptığı paylaşıma ilk çocuğu Tayfun'dan sitemli bir cevap geldi: Bir evladının yüreğini yakıyorsan ben bütün haklarımı ahirete bırakıyorum nasıl olsa orada yapa yalnız olacağız
Beyazperdede 'acıların çocuğu' olarak hafızamıza kazınan Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği oğlu Tayfun Erdoğan, babasına sosyal medya üzerinden yine sitemli göndermelerde bulundu.
Emrah'ın sosyal medya hesabından diğer iki çocuğuyla yaptığı paylaşım oğlu Tayfun Erdoğan'ı derinden üzdü. Şarkıcı Emrah'ın ilk çocuğu olan Tayfun Erdoğan'ı geç de olsa kabullense de paylaşımlarında, takipçileri adaletsiz olduğunu yazdı. Tayfun Erdoğan, Emrah'ın diğer iki çocuğuyla olan fotoğrafına "İşte prensim ile prensesim... Allahım sen ömrümün uzun olmasını nasip eyle evlatlarımı daha çok görebileyim... Gözümün nuru yavrularım yakışıklı oğlum güzel kızım... Rabbim size uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin inşallah..." demesine sitem etti.
Tayfun Erdoğan sosyal medya hesabından babasının bu gönderisine karşılık olarak "Bir evladının yüreğini yakıyorsan ben bütün haklarımı ahirete bırakıyorum nasıl olsa orada yapa yalnız olacağız. Ve o evlat nasıl bir güzel evlat ki hala daha beddua etmeyen bir evlattır" üzüntüsünü dile getirdi.
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