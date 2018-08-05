Emrah'ın paylaşımına oğlu Tayfun Erdoğan'dan sitemli gönderme

Emrah'ın sosyal medya hesabından diğer iki çocuğuyla yaptığı paylaşım oğlu Tayfun Erdoğan'ı derinden üzdü. Şarkıcı Emrah'ın ilk çocuğu olan Tayfun Erdoğan'ı geç de olsa kabullense de paylaşımlarında, takipçileri adaletsiz olduğunu yazdı. Tayfun Erdoğan, Emrah'ın diğer iki çocuğuyla olan fotoğrafına "İşte prensim ile prensesim... Allahım sen ömrümün uzun olmasını nasip eyle evlatlarımı daha çok görebileyim... Gözümün nuru yavrularım yakışıklı oğlum güzel kızım... Rabbim size uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin inşallah..." demesine sitem etti.







