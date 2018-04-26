Emrah'ı çıldırtan olay: Gönderin bunları yoksa...

Emrah Erdoğan gittiği mekanda hesap krizi yaşadı. Adı cimrilik hikayeleriyle şehir efsanesi haline gelen Emrah, Eşi Sibel Kirer, oğlu Elyesa ve kızı Eleysa ile Arnavutköy’de bulunan bir balıkçıdaydı. Magazin basınının geldiğini öğrenince öfkelenen Emrah’ın mekan görevlilerine onları buradan gönderin yoksa hesap ödemem dediği iddia edildi. Çekim yapmamaları konusunda dil döken mekan görevlileri gazetecileri ikna edemeyince devreye menajerinin girdiği söylendi.
“TAYFUN’UN ADINI DUYUNCA EMRAH SİNİRLENİYOR”: Magazin basınının iddiasına göre Emrah’ın menajeri habercilerin yanına gelerek, çekim yapmanızı istemiyoruz diye konuştu. Menajer, “Yeni yetme bir menajer gelse size argo konuşsa hoşunuza gider mi? 20 yaşında işe yeni başlamış adamın “Oğlunuzla ne zaman görüşeceksiniz? sorusu da Emrah’ı kızdırıyor, olmuyor” diyerek habercilerin görüntü almasını engellemeye çalıştığı iddia edildi.
BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR İDDİASI: Ne yaptıysa muhabirleri gönderemeyen Emrah’ın çıkışta ağzını bıçak açmadı. Emrah’ın yardımcıları habercilerin makinelerine vurarak fotoğraf çekilmesini engellemeye çalıştığı iddia edildi.
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