Emrah'ı çıldırtan olay: Gönderin bunları yoksa...

Emrah Erdoğan gittiği mekanda hesap krizi yaşadı. Adı cimrilik hikayeleriyle şehir efsanesi haline gelen Emrah, Eşi Sibel Kirer, oğlu Elyesa ve kızı Eleysa ile Arnavutköy’de bulunan bir balıkçıdaydı. Magazin basınının geldiğini öğrenince öfkelenen Emrah’ın mekan görevlilerine onları buradan gönderin yoksa hesap ödemem dediği iddia edildi. Çekim yapmamaları konusunda dil döken mekan görevlileri gazetecileri ikna edemeyince devreye menajerinin girdiği söylendi.